الرياضة - 04:54 - المصري البورسعيدي يعلن ملعب مبارياته في الموسم الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 04:54 مساءً - أعلن النادي المصري البورسعيدي عن خوض الفريق الأول لكرة القدم مبارياته في الموسم الجديد على ملعب السويس الجديد، بدلًا من ملعب برج العرب.

وقال المصري في بيان رسمي: "تقرر إقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024 على ستاد السويس الجديد".

وأضاف: "وذلك عدا مبارياته مع الأندية الجماهيرية ( الأهلي، الزمالك، الاسماعيلي، الاتحاد السكندري، غزل المحلة) والتي سيتم تحديد الملعب الذي سيستضيفها من قبل لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم".

وكان ستاد برج العرب بالإسكندرية قد استضاف مباريات فريق المصري البورسعيدي في المواسم الأخيرة.