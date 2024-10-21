الرياضة - 04:54 - منتخب المغرب يتأهل إلى نصف نهائى بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 04:54 مساءً - تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية "رجال"، إلى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2025 التي تستضيفها الغردقة في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري، بعد فوزه على المنتخب الغاني بنتيجة 5-2 بالجولة الثانية بالمجموعة الأولي في البطولة.

وكان المنتخب المغربي قد فاز بالجولة الأولي على تنزانيا بنتيجة 4-3.

ويختتم منتخب المغرب مبارياته بدور المجموعات غدا الثلاثاء بمواجهة مصر "صاحب الأرض".

ويواجه المنتخب الوطني الآن نظيره التنزاني ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة، علما بأنه فاز بالجولة الأولي على غانا بنتيجة 6-3.

وفى مباراة أخري، أقيمت ضمن مناقسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، فاز منتخب السنغال على مالاوي بنتيجة 6-1، و كان قد خسر بالجولة الأولي أمام موريتانيا بنتيجة 2-5.

ويواجه منتخب السنغال غدا موزمبيق بختام دور المجموعات.