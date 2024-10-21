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الرياضة - 03:50 - ستانيسيتش يعود لتدريبات بايرن ميونخ بعد جراحة في الركبة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:50 - ستانيسيتش يعود لتدريبات بايرن ميونخ بعد جراحة في الركبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:50 - ستانيسيتش يعود لتدريبات بايرن ميونخ بعد جراحة في الركبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:50 مساءً - بدأ جوسيب ستانيسيتش مدافع بايرن ميونخ خطوة جديدة في التعافي بعد جراحة الركبة عندما خاض أول جلسة للركض حول الملعب، اليوم الإثنين.

وقال بايرن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم إن الكرواتي ستانيسيتش أكمل لفات فردية على ملعب التدريب.

ولعب ستانيسيتش معارا إلى باير ليفركوزن حامل اللقب الموسم الماضي، لكنه أصيب بتمزق في الرباط الجانبي للركبة اليمنى قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة الدوري في أغسطس/آب، مما استلزم التدخل الجراحي.

ولم يحدد بايرن موعد عودة ستانيسيتش إلى التدريبات الجماعية.

ويعاني بايرن من قائمة إصابات أخرى تضم أيضا هيروكي إيتو وساشا بوي وألكسندر بافلوفيتش الذي أصيب بكسر في الترقوة خلال الفوز على شتوتجارت 4 / صفر يوم السبت، وأجرى جراحة أمس الأحد.

في المقابل، يترقب اللاعب جمال موسيالا عودته بعد التعافي من إصابة في الفخذ أبعدته ثلاثة أسابيع، وذلك عندما يعلن النادي البافاري القائمة التي ستواجه برشلونة الإسباني يوم الأربعاء في دوري الأبطال.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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