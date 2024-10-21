أنباء عن الإفراج عن ثلاثي الزمالك بكفالة ومنعهم من دخول الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:49 مساءً - ترددت أنباء عن خروج ثلاثي الزمالك “نبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي، وعمر جابر” من نيابة أبو ظبي بكفالة قدرها 60 ألف درهم.

وكان الثلاثي حضروا أمام النيابة ظهر اليوم للإدلاء بأقوالهم على خلفية الأزمة التي حدثت في إستاد آل نهيان بالإمارات عقب مباراة الزمالك وبيراميدز.

وعلمت كلمتك أن الثلاثي خرج من نيابة أبو ظبي بكفالة قدرها 20 ألف درهم لكل لاعب.

كما علمت كلمتك أن هناك نية لعدم استخراج تأشيرة الإمارات للثلاثي ومنعهم من دخول الإمارات لما صدر منهم عقب مباراة الزمالك وبيراميدز.

وجاء ذلك بعد تقدم فرد الأمن ببلاغ اليوم ضد الثلاثي.

تفاصيل أزمة ثلاثي الزمالك

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، أزمة عنيفة بعد احتجاز أمن الملعب 3 من لاعبي الأبيض، عقب انتهاء اللقاء، وهم كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى شلبي.

بدأت الأزمة بعدما حاول الثنائي دونجا وعمر جابر المستبعدان من قائمة الزمالك للإصابة، النزول إلى أرض الملعب في الدقائق الأخيرة، إلا أن المسئولين عن تنظيم المباراة حاولوا منعهم لتحدث اشتباكات يتدخل على إثرها مصطفى شلبي أيضا.

ورغم نجاح ثنائي الزمالك في النزول إلى أرض الملعب، إلا أنه بعد انتهاء ركلات الترجيح، فوجئ الجميع بأن المسئولين عن أمن المباراة الذين اشتبكوا معهم يتهمون لاعبي الزمالك بالاعتداء عليهم ورفضوا كل المحاولات الودية للصلح، ليتم احتجاز ثلاثي الزمالك.

وبعد المباراة تدخل محمود شيكابالا قائد الزمالك، لحل الأزمة حيث اصطحب حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، للاعتذار لمنظمي المباراة وحل الأمر وديا إلا أنهم رفضوا الاعتذار مبررين ذلك بتعرض أحد رجال الأمن للضرب من لاعبي الزمالك ورفضه الحلول الودية.

الزمالك يتأهل لنهائي كأس السوبر

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي 1-1 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي في نصف النهائي.

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