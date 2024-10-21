الرياضة - 02:57 - أزمة ثنائي الزمالك تهدد إقامة نهائي السوبر المصري.. التفاصيل كاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - بات نهائي بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، مهددًا بالإلغاء وذلك عقب أزمة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، مع أحد المنظمين في مواجهة بيراميدز بنصف النهائي أمس الأحد.

الزمالك يعبر بيراميدز بركلات الترجيح والأهلي يفلت من كمين سيراميكا

وكانت قد حسمت ركلات الترجيح، تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، على حساب نظيره بيراميدز، وذلك عقب نهاية الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بينما حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات.

أزمة ثنائي الزمالك تهدد إقامة نهائي السوبر المصري

بدأت الأزمة عندما سجل بيراميدز هدفًا قاتلًا في الثانية الأخيرة من زمن المباراة، قبل أن يتدخل «الفار» ويقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل، الأمر الذي جعل نبيل عماد دونجا الغائب عن المواجهة للإصابة ينفجر فرحًا ويتخطى حواجز الجماهير ويقتحم أرض الملعب.

وبعد تخطي دونجا حواجز المدرجات تدخل أحد منظمي المواجهة سريعًا وحاول إيقاف لاعب وسط الزمالك، ليشتبك الثنائي وتنشب الأزمة بينهما، قبل أن يتدخل مصطفى شلبي ويتعدى على المنظم بـ«الضرب».

وقبل ركلات الترجيح، تدخل حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وحاول بشتى الطرق حل الأزمة، وهو ما حدث بالفعل، لتتجه المواجهة إلى ركلات الترجيح وينجح الفارس الأبيض في الفوز وخطف بطاقة العبور والتأهل إلى النهائي.

لماذا نشبت الأزمة مجددًا رغم إنتهائها؟

وبعد فوز الزمالك بالمواجهة ووسط الاحتفالات الصاخبة من لاعبي الأبيض، توجه فرد الأمن إلى النيابة الإماراتية وتقدم ببلاغ ضد ثنائي الزمالك نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي.

لتقرر النيابة إستدعاء الثنائي فجرًا، الأمر الذي جعل بعثة الأبيض على صفيح ساخن وهددت بالانسحاب من نهائي كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي.

وحسب مصادر كلمتك في نادي الزمالك، الأمر حاليًا في طريقه إلى الحل الودي بين أطراف الأزمة بتدخل من السفير المصري بدولة الإمارات شريف عيسى، ولكن حتى الآن يبقى الوضع كما هو عليه.