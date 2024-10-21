الرياضة - 02:41 - شتوتجارت يكافح لتجاوز مشاكله قبل مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:41 مساءً - يستمتع فريق شتوتجارت بعودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد غياب سنوات عديدة، لكنه يتطلع لنتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط عندما يحل ضيفا على يوفنتوس الإيطالي، غدا الثلاثاء.

قال ألكسندر نوبل حارس المرمى الفريق الألماني إن الأمور قد تكون أسوأ من المشاركة مجددا في البطولة القارية واللعب ضد أقوى الفرق في أوروبا.

لكن نوبل وصف المباراة بأنها مهمة كبيرة ضد فريق يوفنتوس الذي لم يهزم في جميع المسابقات هذا الموسم، وفاز بعشرة لاعبين في الجولة الماضية بدوري الأبطال على لايبزج الألماني بنتيجة 3 / 2.

وتأهل شتوتجارت لدوري الأبطال بعد مفاجأة مدوية باحتلاله وصافة الدوري الألماني في الموسم الماضي، لكنه لم ينجح في مواصلة النتائج الجيدة هذا الموسم.

ولم يفز شتوتجارت في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات منذ الفوز العريض بنتيجة 5 / 1 على بوروسيا دورتموند، واستهل مشواره الأوروبي بالتعادل على أرضه أمام سبارتا براغ التشيكي بنتيجة 1/1 ثم الخسارة 1 / 3 أمام ريال مدريد حامل اللقب.

ويحل شتوتجارت ضيفا على يوفنتوس في تورينو بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام بايرن ميونخ متصدر البوندسليجا بنتيجة صفر/4 في بداية فترة معقدة سيخوض خلالها الفريق 7 مباريات في 3 أسابيع.

وينتظر شتوتجارت اختبارات صعبة أمام أتالانتا بطل الدوري الأوروبي وباير ليفركوزن بطل الدوري الألماني وآينتراخت فرانكفورت خلال الأسابيع القادمة.

وقال سيباستيان هونيس مدرب شتوتجارت إنه سيحاول تدوير التشكيل الأساسي لتحسين هجوم الفريق وزيادة الصلابة الدفاعية بعد استقبال 19 هدفا في 10 مباريات بجميع المسابقات.

ولم ينجح ثنائي قلب الدفاع جيف شابوت وأنطوني روولت في تعويض رحيل الثنائي فالديمار أنطون وهيروكى إيتو المغادرين، كما رحل عن شتوتجارت اللاعب سيرهو جيراسي هداف الفريق في الموسم الماضي.

وبرر نوبل تراجع نتائج شتوتجارت جزئيا بسبب ضغط جدول المباريات وانضمام عدد كبير من لاعبي الفريق لصفوف منتخب ألمانيا.

ويجد الفريق الألماني صعوبة في التأقلم على وضعه في الموسم الحالي، بينما شدد فابيان فولجموث عضو مجلس إدارة النادي لشؤون الرياضة على ضرورة رد فعل قوي وسريع بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ.

وقال فولجموث "يجب تجاوز هذا الأمر بسرعة حتى نتمكن من السفر إلى تورينو بحالة ذهنية صافية".