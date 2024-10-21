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الرياضة - 02:41 - شكوك حول مشاركة ثنائي دورتموند أمام ريال مدريد بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:41 - شكوك حول مشاركة ثنائي دورتموند أمام ريال مدريد بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:41 - شكوك حول مشاركة ثنائي دورتموند أمام ريال مدريد بدوري الأبطال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:41 مساءً - شارك نيكلاس زوله وباسكال جروس لاعبا بوروسيا دورتموند في الحصة التدريبية الأخيرة استعدادا لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء، لكن لم يتأكد بعد جاهزية الثنائي للمشاركة في المباراة.

كما تدرب جريجور كوبيل حارس مرمى دورتموند بشكل منفرد، لكنه سيلحق ببعثة الفريق المسافرة إلى مدريد في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وعانى زوله من مشكلة في المعدة بينما تم استبدال جروس في نهاية الشوط الأول من مباراة سانت باولي التي انتهت بفوز دورتموند بنتيجة 2 / 1 في الدوري الألماني يوم الجمعة بسبب مشكلة لم يتم الكشف عنها.

وفاز دورتموند بأول مباراتين له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث تغلب بنتيجة 3 / صفر على كلوب بروج البلجيكي و7 / 1 على سيلتيك الاسكتلندي، لكن أداء الفريق لم يكن ثابتا في الدوري الألماني، وستكون مواجهة ريال مدريد اختبارا حقيقيا.

وتغلب ريال مدريد على دورتموند 2 / صفر في نهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي، ويسعى العملاق الإسباني لتعويض خسارته بهدف أمام ليل الفرنسي في الجولة الماضية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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