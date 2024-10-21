الرياضة - 02:41 - قبل مباراتهم.. تين هاج يتغنى بـ مورينيو: نموذج لمدربي كرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:41 مساءً - يترقب المدرب الهولندي إريك تين هاج مواجهة نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو، واصفا أحد أسلافه كمدرب لفريق مانشستر يونايتد بأنه نموذج ومثال للعديد من مدربي كرة القدم.

ويسافر يونايتد إلى إسطنبول لمواجهة فنربخشة في الدوري الأوروبي، يوم الخميس المقبل، في لقاء سيجمع شمل الفريق الإنجليزي مع مورينيو الذي يقود الفريق التركي منذ صيف العام الجاري بعد إقالته من روما.

ويعد مورينيو أحد أكثر المدربين تتويجا بالألقاب في التاريخ، ورغم إثارته للجدل في مانشستر يونايتد خلال عمله مدربا للفريق من 2016 إلى 2018، فقد نجح في إهداء النادي الإنجليزي ثلاثة ألقاب، أبرزها الدوري الأوروبي في 2017.

ويدرك تين هاج أهمية مواجهة فنربخشة بعد تعادل يونايتد في أول مباراتين بالدوري الأوروبي هذا الموسم، ويتطلع المدرب الهولندي أيضا إلى اختبار قدراته ضد مورينيو.

وقال تين هاج في حفل توزيع جوائز رابطة كتاب كرة القدم "إنها مباراة كبيرة لكل منا".

وأضاف في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية، أستمتع بمواجهة مورينيو، لطالما بنى فرقا جيدة، وفاز بالعديد من الألقاب، وأرى أنه مثال للعديد من المدربين".

واستدرك مدرب مانشستر يونايتد "ما حدث أصبح من الماضي، وكرة القدم تتطلب أن تثبت نفسك كل يوم، لذا يجب أن نبذل قصارى جهدنا".

وتابع "نحن في بداية الموسم وسنرى أين ستنتهي بنا الأمور، ولكن هدفنا هو الفوز بلقب مرة أخرى".

وخفف تين هاج الضغوط عليه بعدما قاد الفريق لقب تأخره أمام برينتفورد للفوز بنتيجة 2 / 1 في أولد ترافورد، حيث سجل راسموس هويلوند هدف الفوز.