بحضور موتسيبي وجمال علام، الكاف يناقش مع اتحاد شمال أفريقيا تنظيم البطولات وتطوير الكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:40 مساءً - عقد اجتماع بحضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -الكاف - مع اتحاد شمال أفريقيا ممثلا في جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس اتحاد شمال أفريقيا، تطرق خلاله الاجتماع عن إنجازات الاتحاد في تنظيم البطولات ومناقشة طرق تطوير الكرة الأفريقية وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

كما تطرق الاجتماع بحضور موتسيبي وجمال علام، لمناقشة الصعوبات والعقبات التي تواجه اتحاد شمال أفريقيا وعرض المقترحات للمرحلة القادمة.

وحضر عن الاتحاد المغربي طارق نجم الأمين العام وحسن فلالي المسئول المالي، ومن الاتحاد الجزائري وليد صادي رئيس الاتحاد، ونذير بوزناد وحضر من الإتحاد التونسي كمال إيدير رئيس الاتحاد و من الاتحاد المصري دينا الرفاعي كما حضر الأمين العام لاتحاد شمال افريقيا محمود الهمامي.

بمشاركة خالد الدرندلي، اجتماعات مكثفة للجنة التدقيق المالي بـ "كاف"

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.