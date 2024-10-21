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بحضور موتسيبي وجمال علام، الكاف يناقش مع اتحاد شمال أفريقيا تنظيم البطولات وتطوير الكرة - أخبار كلمتك

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بحضور موتسيبي وجمال علام، الكاف يناقش مع اتحاد شمال أفريقيا تنظيم البطولات وتطوير الكرة - أخبار كلمتك

بحضور موتسيبي وجمال علام، الكاف يناقش مع اتحاد شمال أفريقيا تنظيم البطولات وتطوير الكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:40 مساءً -  عقد اجتماع بحضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -الكاف - مع اتحاد شمال أفريقيا ممثلا في جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس اتحاد شمال أفريقيا، تطرق خلاله الاجتماع عن إنجازات الاتحاد في تنظيم البطولات ومناقشة طرق تطوير الكرة  الأفريقية وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. 

كما تطرق الاجتماع بحضور موتسيبي وجمال علام، لمناقشة الصعوبات والعقبات التي تواجه اتحاد شمال أفريقيا وعرض المقترحات للمرحلة القادمة.

 

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وحضر عن الاتحاد المغربي طارق نجم الأمين العام وحسن فلالي المسئول المالي، ومن الاتحاد الجزائري وليد صادي رئيس الاتحاد،  ونذير بوزناد وحضر من الإتحاد التونسي كمال إيدير رئيس الاتحاد و من الاتحاد المصري دينا الرفاعي كما  حضر الأمين العام لاتحاد شمال افريقيا محمود الهمامي.

بمشاركة خالد الدرندلي، اجتماعات مكثفة للجنة التدقيق المالي بـ "كاف"

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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