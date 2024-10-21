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وليد عطا يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد ألعاب القوى - أخبار كلمتك

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وليد عطا يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد ألعاب القوى - أخبار كلمتك

وليد عطا يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد ألعاب القوى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:40 مساءً - تقدم وليد عطا بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد ألعاب القوى في الانتخابات المقبلة، والمقرر إقامتها في مقر مبنى الاتحادات باستاد القاهرة.

وتولى وليد عطا رئاسة اتحاد ألعاب القوي في الدورة قبل الماضية، قبل أن يخسر الانتخابات الأخيرة أمام سيف شاهين رئيس الاتحاد الحالي.

ومن المقرر أن تشهد انتخابات ألعاب القوى منافسة قوية بين جميع المرشحين، في ظل تردد أنباء عن نية سيف شاهين رئيس الاتحاد الحالي عدم الترشح للانتخابات المقبلة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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