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لماذا تمسك الأهلي بترحيل كهربا وعدم تأجيل عودة اللاعب؟ مصدر يرد - أخبار كلمتك

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لماذا تمسك الأهلي بترحيل كهربا وعدم تأجيل عودة اللاعب؟ مصدر يرد - أخبار كلمتك

لماذا تمسك الأهلي بترحيل كهربا وعدم تأجيل عودة اللاعب؟ مصدر يرد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:40 مساءً - كهربا، كشف مصدر داخل النادي الأهلي أسباب تمسك النادي بترحيل محمود كهربا لاعب الفريق وعدم تأجيل الأمر إلى نهاية مباراة النهائي أمام الزمالك. 

وقال: “ما ارتكبه اللاعب من خروج عن النص بشكل غير مسبوق دفع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي لاتخاذ قرار مغادرة اللاعب المعسكر وتغريمه مليون جنيه”. 

وأضاف:"هناك أزمات تحدث ويمكن التعامل معها والاكتفاء بتغريم اللاعب في فقط ولكن ما حدث من كهربا استوجب العقوبة الصادرة ضده. حتى حال خسارة السوبر المحلي تأثرا بازمة كهربا وقتها سنكون حافظنا على مبادئ النادي والبطولات لن تنتهي ولدينا كم تاريخي من البطولات ولكن علينا الحفاظ على الثوابت والتقاليد المعروفة عن الأهلي". 

وأكد مصدر داخل الأهلي أنه سوف يصدر قرار بعرض محمود كهربا لاعب الفريق للبيع قبل إغلاق باب القيد المحلي يوم 25 أكتوبر الجاري. 

وقال المصدر إن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي رفض وساطة محمد الشناوي كابتن الأهلي وعدد من كبار الفريق من أجل احتواء أزمة كهربا لاعب الأهلي وعدم ترحيله من معسكر الفريق في الإمارات مؤكدا ان رمضان رفض كل هذه التدخلات وتمسك بعقاب اللاعب وترحيله إلى القاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا. 

ترحيل كهربا وغرامة مليون جنيه

وقرر محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إعادة محمود كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في السوبر المحلي، وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا. 

محمد رمضان أبلغ محمد الدماطي رئيس البعثة ليلا بإنهاء إجراءات إعادة اللاعب الي القاهرة فورا وبعدها عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي شهدت الاتفاق على تغريم اللاعب مليون جنيه نظرا لخروجه عن النص والحديث بشكل غير لائق عن النادي والجهاز الفني.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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