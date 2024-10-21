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الرياضة - 02:03 - قرار مفاجئ من كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:03 - قرار مفاجئ من كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:03 - قرار مفاجئ من كولر للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:03 مساءً - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم عقب الفوز على نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر على ستاد محمد بن زايد، بعد أن صعد الأخير على حساب بيراميدز بعد تغلبه عليه بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويُعد مساء الخميس المقبل، الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، هو موعد مباراة الأهلي والزمالك، وذلك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

لاعبو الزمالك

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، على أن تحتضن أرضية ستاد «محمد بن زايد» تلك المواجهة النارية بين القطبين العريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

وتُنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، عبر شاشة قناة أون سبورتس المفتوحة، وكذلك قناة MBC MASR 2، بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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