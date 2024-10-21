دوري أبطال أوروبا، سان جيرمان يكشف تطورات الثلاثي المصاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:02 مساءً - كشف باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، تطورات حالات نجومه الثلاثة قبل مواجهة ضيفه أيندهوفن الهولندي، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا المقرر لها غدا.

بيان باريس سان جيرمان

وقال "بي إس جي" في بيان عبر موقعه الرسمي، إن مدافعه برسنيل كيمبيمبي عاد إلى التدريبات، بعد تعافيه من إصابة أبعدته لما يقرب من عامين.

أما لوكاس هيرنانديز، فيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي بعد عملية جراحية، أجراها إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مايو الماضي.



وتابع البيان: "كما يواصل المهاجم البرتغالي جونسالو راموس تأهيله، بعد عملية جراحية في الكاحل".

في المقابل، اطمأن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على جاهزية المهاجم راندال كولو موانئ، بمشاركته في التدريبات الجماعية اليوم الاثنين.

يذكر أن سان جيرمان استهل مشواره في دوري الأبطال، بالفوز على جيرونا الإسباني (1-0)، ثم الخسارة أمام آرسنال الإنجليزي (2-0).

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.