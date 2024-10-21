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دوري أبطال أوروبا، حكم مباراة بايرن ميونخ يثير مخاوف برشلونة - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أوروبا، حكم مباراة بايرن ميونخ يثير مخاوف برشلونة - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، حكم مباراة بايرن ميونخ يثير مخاوف برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:37 مساءً -  أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، اليوم الإثنين، عن الحكم الذي سيدير مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

 

الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش 

ووفقا للموقع الرسمي لليويفا، سيتولى الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش إدارة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ.

وسبق أن أدار فينسيتش مباراة واحدة فقط لبرشلونة، كانت ضد إنتر ميلان على ملعب "سان سيرو" في موسم 2022-23.


وأصدر فينسيتش العديد من القرارات التي اعترض عليها بشدة تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا السابق خلال خسارة برشلونة بهدف دون رد، وأبرزها إلغاء هدف ورفض احتساب ركلة جزاء للبلوجرانا.

 

وعلى الجانب الآخر، أدار فينسيتش مباراتين لبايرن ميونخ، انتهت الأولى بالتعادل 1-1 أمام فياريال، بينما فاز البافاري في الثانية بنتيجة 3-0 على لاتسيو.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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