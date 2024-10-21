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دوري أبطال أوروبا، الإصابات تربك حسابات برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أوروبا، الإصابات تربك حسابات برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، الإصابات تربك حسابات برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:37 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن الإصابات أربكت خطة الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، قبل مواجهة بايرن ميونخ، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

 

فرينكي دي يونج

 ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تطور الأحداث في الأسابيع الأخيرة زاد الاعتقاد بأن فرينكي دي يونج سيصل إلى أفضل حالة له ضد بايرن ميونخ وريال مدريد مع ارتفاع نسق اللعب عقب فترة غياب طويلة. 

وأشارت إلى أن المفاجئ الآن أن دي يونج سيصل إلى مباراة بايرن، وليس لديه احتمالية كبيرة بأن يكون أساسيًا، بسبب الآلام التي شعر بها في تدريب يوم السبت الماضي.


وأوضحت أن المشاكل البدنية التي واجهها إريك جارسيا خلال الإحماء قبل مباراة إشبيلية وضعت هانز فليك أيضا في ورطة.

وذكرت أن فليك كان يخطط للبدء بجارسيا ودي يونج أساسيين ضد بايرن ميونخ، لكنه سيكون مجبرا على التغيير الآن، رغم أن اللاعبين غير مستبعدين من دخول قائمة اللقاء.

وكشفت أن فليك سيعتمد غالبا على فيرمين لوبيز في خط الوسط إلى جانب كاسادو وبيدري في التشكيل الأساسي أمام بايرن ميونخ.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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