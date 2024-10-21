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الرياضة - 01:26 - موقف مصابي الأهلي من اللحاق بقمة السوبر المصري.. «تفاصيل» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:26 - موقف مصابي الأهلي من اللحاق بقمة السوبر المصري.. «تفاصيل» - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:26 - موقف مصابي الأهلي من اللحاق بقمة السوبر المصري.. «تفاصيل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:26 مساءً - ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعداً مع نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري والمقام بالإمارات بعد أن تغلب المارد الأحمر على سيراميكا، فيما فاز الفارس الأبيض على بيراميدز في نصف نهائي البطولة.

وقبل مباراة النهائي تعرض عدد من لاعبي الأهلي لإصابات مختلفه مما قد يهدد مشاركتهم في النهائي المرتقب على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبو ظبي.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ«الأسبوع» موقف المصابين من الفريق الأحمر قبل نهائي كأس السوبر المصري حيث أكد على تعرض خالد عبد الفتاح لشد في العضلة الخلفية وأصبح نسبة عدم لحاقه بالمباراة كبيرة.

وقال المصدر:" أشرف داري يشعر بآلام في الكاحل ولن يشارك في المباراة النهائية".

وأضاف:"رامي ربيعة وعمر كمال ووسام أبو علي تعرضوا لإجهاد عضلي ومن المقرر أن يشاركوا في التدريبات غداً بعد إجراء الكشف الطبي عليهم ولكن حالتهم مطمئنة".

وأختتم:"يحي عطية الله يشعر بإجهاد عضلي والفحص الطبي سيحدد مشاركته في النهائي من عدمها".

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويُعد مساء الخميس المقبل، الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، هو موعد مباراة الأهلي والزمالك، وذلك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

لاعبو الزمالك

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، على أن تحتضن أرضية ستاد «محمد بن زايد» تلك المواجهة النارية بين القطبين العريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

وتُنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، عبر شاشة قناة أون سبورتس المفتوحة، وكذلك قناة MBC MASR 2، بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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