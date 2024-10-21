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آرني سلوت يعدد مزايا محمد صلاح بعد الفوز على تشيلسي - أخبار كلمتك

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آرني سلوت يعدد مزايا محمد صلاح بعد الفوز على تشيلسي - أخبار كلمتك

آرني سلوت يعدد مزايا محمد صلاح بعد الفوز على تشيلسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:21 مساءً -  أشاد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بأداء نجمه المصري محمد صلاح، بعد الفوز على ضيفه تشيلسي (2-1) في ملعب آنفيلد، أمس الأحد، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت لصحفي سأله عن تأثير صلاح، حسبما نقل الموقع الرسمي لليفربول: "الشيء الجيد هو أنه عادةً إذا سألني أحد عن محمد صلاح، يكون السؤال دائمًا عن عقده، لذا من الجميل الآن أن تسألني فقط عن مدى أهميته".

 

تأثير محمد صلاح 

 وأضاف: "صلاح مهم بالنسبة لنا، بسبب الأرقام التي حققها... لقد كان تعليقًا طريفًا بعد المباراة، قلت لترينت ألكسندر أرنولد: لديك الآن منافسة، لأنني رأيت اليوم أن مو يمكنه اللعب كظهير أيمن أيضًا".


وأتم: "المجهود الدفاعي الذي قدمه صلاح، لمساعدة الفريق في هذا الجزء، أسعدني تمامًا مثل هدفه وصناعته للهدف الثاني".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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