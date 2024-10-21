انطلاق معسكر المنتخبات المصرية للأولمبياد الخاص بالمركز الرياضي في المعادي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:05 مساءً - الأولمبياد الخاص، دخلت المنتخبات المصرية للأولمبياد الخاص معسكر مغلق بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي ضمن استعداداتها المكثفة للمشاركة في المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تستضيفها الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 22 حتى 27 من أكتوبر الجاري.

أكد المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن هذا المعسكر يعد نقطة انطلاق قوية للمنتخبات المصرية استعدادًا للمسابقة الإقليمية، مشيرًا إلي ان المعسكر يعكس التزام مصر الراسخ بتقديم الدعم والفرص المتساوية لجميع الرياضيين، بما يسهم في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية للأولمبياد الخاص.

وأضاف “محمود” أن المعسكر الحالي يهدف إلى تجهيز المنتخبات المصرية للأولمبياد الخاص لأداء قوي ومشرف في المسابقة الإقليمية، مع التركيز على تقديم أداء يتسم بالاحترافية والروح الرياضية العالية.

وكان رئيس الأولمبياد الخاص المصري اطمأن من الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري علي دخول جميع اللاعبين والأجهزة الفنية للمعسكر للوقوف على جاهزيتهم لخوض فعاليات المسابقة الاقليمية وتوفير كل سبل الدعم اللازم لهم لتحقيق نتائج إيجابية في تلك المسابقة الهامة.

يتضمن المعسكر أنشطة متنوعة تهدف إلى تحسين الأداء البدني والفني والسلوكي والمعايشة الكاملة لكل اللاعبين، بالإضافة إلى تعزيز الروح الرياضية والعمل الجماعي بين اللاعبين، كما المعسكر يعد فرصة كبيرة لتطوير المهارات الرياضية والتفاعل بين الفرق المختلفة ضمن بيئة تنافسية موحدة.

ويضم المعسكر 8 منتخبات موحدة مدمجة لكرة السلة 3x3 من 8 مدارس بمحافظات مصر المختلفة وهي مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظات أسيوط والبحيرة والسويس والقليوبية ومدرسة بن لقمان الخاصة ومدرسة ليسيه الحرية ببورسعيد وأليكس ويست بالإسكندرية بالإضافة إلي فريق الجامعة الأمريكية المستضيف للمسابقة.

يذكر أن المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي تعد حدثًا رياضيًا هامًا يجمع بين الرياضيين من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي فرصة لفتح آفاق جديدة لمشاركة الرياضيين لاعبو الاولمبياد الخاص مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في بيئة رياضية موحدة، ويأتي هذا الحدث يأتي في إطار تعزيز الشمولية والدمج المجتمعي من خلال الرياضة.

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