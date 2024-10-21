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الرياضة - 12:54 - سلوت: صلاح سينافس أليكساندر أرنولد على مركز الظهير الأيمن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:54 - سلوت: صلاح سينافس أليكساندر أرنولد على مركز الظهير الأيمن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:54 - سلوت: صلاح سينافس أليكساندر أرنولد على مركز الظهير الأيمن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:54 مساءً - أكد المدير الفني لفريق ليفربول أرني سلوت، على أن النجم المصري محمد صلاح سينافس، ترينت أليكساندر أرنولد، على مركزه الظهير الأيمن.

وقال سلوت خلال تصريحات صحفية:"أخبرت ترينت أنه يوجد تنافس الآن في مركزه، لأنني اكتشفت أن صلاح يمكنه اللعب كظهير أيمن".

وأنهى حديثه قائلا:"إن الجهد الدفاعي الذي بذله اليوم لمساعدة الفريق في هذا الجزء هو ما أسعدني بقدر هدفه وتمريراته الحاسمة".

ووصل صلاح لهدفه رقم 162 ويتساوى مع جيرمان ديفو، ويتبقى لصلاح هدف واحد فقط للتساوي مع روبي فولر صاحب الـ163 هدفا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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