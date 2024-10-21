هل يلحق عمر جابر بقمة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:53 مساءً - يخضع عمر جابر لاعب نادي الزمالك لفحص طبي يكشف مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة الأهلي الخميس القادم بنهائي السوبر المصري بأبو ظبي بالإمارات.

استبعاد عمر جابر

واستبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عمر جابر الظهير الأيمن للفريق من قائمة الفريق قبل مواجهة فريق بيراميدز بسبب الإصابة وشعوره بآلام في العضلة الخلفية خلال التدريبات التي سبقت المباراة واتفق الجهازان الفني والطبى على أن يتم استبعاد عمر جابر في مباراة بيراميدز.

ومن المنتظر أن يحدد الفحص الطبي مدى دخول اللاعب قائمة الفريق لمباراة الأهلي لكنه لن يشارك ببداية المباراة حال التأكد من جاهزيته للقاء.

وسيتم تجهيز عمر جابر لمباراة الأهلي حيث رفض جوميز المجازفة باللاعب في مباراة بيراميدز حتى لا تتفاقم الإصابة.

ويخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، تدريبات استشفائية فقط في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.



وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات، على أن يواصل الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء استعدادًا لمباراة نهائي كأس السوبر المحلي المقرر لها يوم 24 من الشهر الجاري على ملعب محمد بن زايد.

الزمالك وبيراميدز



وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية.

فيما تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوزه على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

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