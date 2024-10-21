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اجتماع هام في اتحاد كرة اليد لتحديد موعد الانتخابات - أخبار كلمتك

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اجتماع هام في اتحاد كرة اليد لتحديد موعد الانتخابات - أخبار كلمتك

اجتماع هام في اتحاد كرة اليد لتحديد موعد الانتخابات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:53 مساءً - كرة اليد، يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، اجتماعا هاما خلال الساعات المقبلة، لوضع الخريطة الزمنية الخاصة بانتخابات الاتحاد، لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع تحديد موعد فتح باب الترشح، وموعد الجمعية العمومية الخاصة بانتخاب مجلس إدارة جديد.

تصنيف الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد

وأعلن اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، تصنيف الهيئات التي لها حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية المقبلة، والمقرر أن تشهد انتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد 79 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

ومن المقرر أن يعقد مسئولي اتحاد كرة اليد اجتماعا هاما خلال الساعات المقبلة، لإعلان موعد فتح باب الترشح والانتخابات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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