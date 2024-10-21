اجتماع هام في اتحاد كرة اليد لتحديد موعد الانتخابات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:53 مساءً - كرة اليد، يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، اجتماعا هاما خلال الساعات المقبلة، لوضع الخريطة الزمنية الخاصة بانتخابات الاتحاد، لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع تحديد موعد فتح باب الترشح، وموعد الجمعية العمومية الخاصة بانتخاب مجلس إدارة جديد.

تصنيف الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد

وأعلن اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، تصنيف الهيئات التي لها حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية المقبلة، والمقرر أن تشهد انتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد 79 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

ومن المقرر أن يعقد مسئولي اتحاد كرة اليد اجتماعا هاما خلال الساعات المقبلة، لإعلان موعد فتح باب الترشح والانتخابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.