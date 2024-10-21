سيف الجزيري: هذا سر فوزنا على بيراميدز في نصف نهائي السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:48 مساءً - قال التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن التركيز كان سر فوز الأبيض على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وتابع اللاعب في تصريحات صحفية قائلًا: " لاعبو الزمالك كانوا في كامل تركيزهم حتى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء".

وشدد الجزيري على أنه سعيد بالتسجيل في مرمى بيراميدز، ووجه الشكر للجماهير التي حرصت على مؤازرة الفريق في لقاء نصف نهائي كأس السوبر المحلي بالأمس".

واختتم المهاجم التونسي تصريحاته قائلًا:" سنبذل قصارى جهدنا في المباراة النهائية من أجل تحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصري لإسعاد الجماهير الزملكاوية".

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الأهلي.

ويخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، تدريبات استشفائية فقط في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.



وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات، على أن يواصل الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء استعدادًا لمباراة نهائي كأس السوبر المحلي المقرر لها يوم 24 من الشهر الجاري على ملعب محمد بن زايد.

تأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

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