سمير محمود عثمان: هذا رأيي في هدف بيراميدز أمام الزمالك وواقعة أكرم توفيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - أكد سمير محمود عثمان الخبير التحكيمى ان إلغاء هدف فريق بيراميدز الذي سجله يوسف أوباما في مرمى الزمالك فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء في السوبر المصري قرار صحيح، موضحا “الهدف من تسلل واضح وفقا للقانون ”.

وقال سمير محمود عثمان في تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجة 93.7 "أكرم توفيق لاعب الأهلى كان يستحق الحصول على إنذار ثان والطرد أثناء مواجهة سيراميكا وهذه هي الحالة الوحيده فى ذلك اللقاء ".

تصريحات مسئولو بيراميدز والزمالك "عيب "

وعلق سمير محمود عثمان على التصريحات الانتقادية من مسئولى بيراميدز والزمالك لحكام اللقاء، قائلا "من العيب هذه التصريحات، وهل يجوز هجوم بعض الحكام على لاعب او مدرب ومن يرغب فى الحكام الأجانب يقوم بإحضارهم بنفسه لإدارة المباريات".

وأضاف سمير محمود عثمان: "أمين عمر حكم جيد والأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بنهائى السوبر المحلى يوم الخميس المقبل".

كاس السوبر المحلي

وجمع الدور نصف النهائي للسوبر المصري بين الأهلي حامل لقب الدوري الممتاز وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، فيما تواجه في الناحية الأخرى فريقا بيراميدز بطل الكأس والزمالك صاحب الكارت الذهبي.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل لـ بيراميدز فيما تعادل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويتواجه الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .