الرياضة - 12:10 - دورتموند في مواجهة ثأرية مع الريال.. وبرشلونة في مهمة صعبة أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:10 مساءً - في تكرار لنهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يلتقي فريق ريال مدريد، حامل اللقب، مع ضيفه بوروسيا دورتموند، غدا الثلاثاء، في الجولة الثالثة من البطولة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

قبل خمسة أشهر تمكن الريال، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

ويعرف ريال مدريد دائما كيفية التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بغض النظر عن مدى صعوبة الأمور، حيث تغلب على كافة أندية القارة ليتوج بلقبه الخامس عشر بالبطولة في الموسم الماضي، وذلك حينما فشل دورتموند في ترجمة سيطرته على مجريات اللقاء إلى أهداف قبل أن يتعرض لضربتين مفاجئتين في الشوط الثاني.

ولكن، لم يقدم الريال العروض المنتظرة منه في النسخة الجديدة من البطولة، فبعد أن فاز على شتوتجارت 3 / 1 في الجولة الأولى، تلقى الريال أول هزيمة له في دوري الأبطال، منذ مايو/أيار 2023، عندما خسر أمام ليل الفرنسي بهدف نظيف في مفاجأة كبيرة.

وبعد أن حصد ثلاث نقاط فقط من أول جولتين، يتواجد الريال في المركز السابع عشر بجدول ترتيب البطولة بشكلها الجديد، والتي تقام بمشاركة 36 فريقا للمرة الاولى.

ولكن استعاد الفريق توازنه وتمكن من تحقيق انتصارين في الدوري الإسباني على فياريال وسلتا فيجو، وتنتظره مباراة صعبة أخرى بعد هذه المباراة حيث سيواجه برشلونة يوم السبت المقبل في مباراة الكلاسيكو، لحسم صدارة جدول الترتيب.

وبخسارة الريال أمام ليل في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا توقفت سلسلة عدم خسارة الريال في البطولة الأوروبية عند 36 مباراة متتالية، والتي شهدت أيضا تحقيقه 14 انتصارا متتاليا.

وقال أنشيلوتي:" يجب أن نتعلم من أخطائنا وأن نتحسن، لأن لدينا الكثير من المباريات المقبلة".

ويدخل بوروسيا دورتموند المباراة بمعنويات مرتفعة لاسيما وأنه يتصدر جدول الترتيب بعدما حقق العلامة الكاملة في أول مباراتين بفوزه على كلوب بروج 3 / صفر وسليتك 7 / 1.

ولو تمكن دورتموند من إظهار نفس الشراسة التي أظهرها في مباراة سليتك قد يتمكن من تحقيق الفوز على الريال في عقر داره والثأر من هزيمته في نهائي النسخة الأخيرة من المسابقة.

ومع مساعي دورتموند للثأر من الريال، يهدف الفريق لتفادي الوقوع في رقم سلبي، حيث فشل دورتموند في آخر سبع زيارات لملعب برنابيو في تحقيق الفوز، وخسر في خمس مباريات وتعادل في مباراتين.

وفي ذات اليوم أيضا سيهدف فريق يوفنتوس الإيطالي لمواصلة انتصاراته في البطولة الأوروبية وتحقيق فوزه الثالث على التوالي، عندما يواجه فريق شتوتجارت الألماني.

ويسعى فريق شتوتجارت لتحقيق انتصاره الأول في النسخة الحالية من البطولة حيث اكتفى الفريق بتحقيق نقطة واحدة جمعها من التعادل مع سبارتا براغ التشيكي في الجولة الماضية، علما بأنه خسر مباراة الجولة الأولى أمام الريال.

في المقابل، يسعى يوفنتوس لمواصلة الانتصارات الأوروبية بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على أيندهوفن 3 / 1 وعلى لايبزج 3 / 2.

كما يسعى فريق باريس سان جيرمان لاستعادة توازنه في البطولة عندما يواجه فريق أيندهوفن الهولندي.

وكان سان جيرمان خسر في الجولة الماضية أمام أرسنال بهدفين نظيفين، ويسعى للفوز بمباراة أيندهوفن لإضافة ثلاث نقاط أخرى على التي حصدها من خلال فوزه في الجولة الأولى على جيرونا الإسباني بهدف نظيف.

في المقابل، سيبحث فريق أيندهوفن الهولندي عن تحقيق أول انتصار له بعد خسارته أمام يوفنتوس، وتعادله في الجولة الماضية أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي 1/1.

وفي بقية المباريات التي تقام يوم الثلاثاء، يلتقي ميلان الإيطالي مع كلوب بروج البلجيكي، وموناكو الفرنسي مع سرفينا زفيداد الصربي، وأرسنال الإنجليزي مع شاختار دونيستك الأوكراني.

كما يلعب أستون فيلا الإنجليزي مع بولونيا الإيطالي، وشتورم جراتس النمساوي مع سبورتينج لشبونة البرتغالي، وجيرونا الإسباني مع سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

وتستأنف مباريات الجولة الثالثة بعد غد الأربعاء، وستتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية نحو ملعب لويس كومبانيس الأولمبي لمتابعة مباراة مثيرة بين برشلونة الإسباني وضيفه بايرن ميونخ الألماني.

وكان برشلونة استهل حملته في البطولة الأوروبية بالخسارة أمام موناكو الفرنسي 1 / 2، لكنه استعاد توازنه في الجولة الماضية بفوزه على يانج بويز السويسري 5 / صفر.

وإذا أراد برشلونة أن يحقق انتصاره الثاني في البطولة عليه أن يتغلب على واحد من الفرق المرشحة لنيل لقب البطولة وهو بايرن ميونخ.

ولا يملك برشلونة سجلا جيدا في مواجهاته مع البايرن، حيث تمكن الفريق الألماني من الفوز في آخر ست مباريات جمعتهما، كما فاز بعشر مباريات من أصل 13 مباراة جمعتهما بشكل عام.

ولكن ربما يحظى برشلونة بأفضلية نسبية على البايرن هذه المرة، فبعيدا عن كون المباراة تقام على أرض برشلونة وأمام جماهيره، فإن مدرب برشلونة الحالي، هانزي فليك، كان مدربا لبايرن ميونخ، بل وقاد البايرن للفوز على برشلونة 8 / 2 في دور الثمانية من نسخة موسم 2019 / 2020.

وستكون مباراة بايرن هي أول مباراة من أصل ثلاث مباريات هامة تنتظر الفريق، حيث يلتقي برشلونة بالريال في مباراة الكلاسيكو يوم السبت المقبل، ثم يواجه إسبانيول في ديربي كاتالونيا يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال فليك عن تلك المواجهات:"لدينا سلسلة من المباريات التي نواجه فيها منافسين مثيرين. أنا متعطش لتلك المباريات، ونفس الامر بالنسبة للاعبين والجماهير، وهذا يعني أنه يجب أن نكون في أفضل مستوياتنا".

ويدخل برشلونة اللقاء منتشيا بفوزه الكبير على أشبيلية 5 / 1 في الدوري الإسباني.

في المقابل، يدخل بايرن المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على شتوتجارت برباعية نظيفة في الدوري الألماني (بوندسليجا)، وسيسعى بكل قوته لاستعادة توازنه في البطولة الأوروبية، فبعد أن فاز في الجولة الأولى على دينامو زغرب الكرواتي 9 / 2، تلقى الفريق الخسارة أمام أستون فيلا الإنجليزي بهدف نظيف.

وقال جوشوا كيميتش لاعب بايرن:"لم نقدم أقصى ما عندنا في مباراة أستون فيلا، ارتكبنا بعض الأخطاء ولم نكن جيدين بما يكفي".

وفي ذات اليوم أيضا سيكون ليفربول على موعد مع مباراة قوية حينما يحل ضيفا على لايبزج الألماني.

ويسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته في البطولة الأوروبية حيث فاز في أول جولتين على ميلان الإيطالي 3 / 1 وعلى بولونيا الإيطالي بهدفين نظيفين.

في المقابل، يسعى فريق لايبزج لتحقيق نتيجة إيجابية لاسيما وأنه خسر في أول جولتين بالبطولة أمام أتلتيكو مدريد 1 / 2 وأمام يوفنتوس 2 / 3.

كما يلتقي باير ليفركوزن الألماني مع مضيفه ستاد بريست الفرنسي في مباراة مثيرة أخرى حيث يتطلع الفريقان لمواصلة انتصاراتهما في البطولة.

وتمكن ليفركوزن من تحقيق الفوز في أول جولتين على حساب فينورد 4 / صفر، وميلان 1 / صفر.

نفس الأمر بالنسبة لستاد بريست الذي فاز في أول جولتين على شتورم جراتس النمساوي 2 / 1، وريد بول سالزبورج النمساوي 4 / صفر.

وفي بقية المباريات التي تقام يوم الأربعاء، يلتقي أتالانتا الإيطالي مع سلتيك الاسكتلندي، ومانشستر سيتي الإنجليزي مع سبارتا براغ التشيكي، وأتلتيكو مدريد مع ليل الفرنسي.

كما يلتقي يانج بويز السويسري مع إنتر ميلان الإيطالي، وبنفيكا البرتغالي مع فينورد الهولندي، وريد بول سالزبورج النمساوي مع دينامو زغرب الكرواتي.