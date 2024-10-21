الرياضة - 11:52 - بعد أزمة السوبر المصري.. الأهلي يدرس عرض كهربا للبيع «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - يدرس مسؤولو النادي الأهلي، عرض محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للبيع خلال الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقد أعلن محمد رمضان المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تغريم محمود عبد المنعم كهربا مليون جنيه، بالاضافة إلى استبعاده من معسكر الفريق وعودته إلى القاهرة.

الأهلي يعرض كهربا للبيع

وعلمت كلمتك من مصدر داخل النادي الأهلي أن مسئولي الأحمر يدرسوا في الوقت الحالي عرض اللاعب محمود عبد المنعم كهربا للبيع بسبب كثرة أزماته خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن الاستبعاد والغرامة من الممكن أن لا يكونوا هم العقاب النهائي لكهربا، وهناك تفكير في عرض اللاعب للبيع لما بدر منه تجاه المدير الفني للفريق.

وشدد المصدر على أن اللاعب خد يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن عرضه للبيع من عدمه عقب مباراة العين الإماراتي في كأس الانتركونتننتال.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويُعد مساء الخميس المقبل، الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، هو موعد مباراة الأهلي والزمالك، وذلك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، على أن تحتضن أرضية ستاد «محمد بن زايد» تلك المواجهة النارية بين القطبين العريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

وتُنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، عبر شاشة قناة أون سبورتس المفتوحة، وكذلك قناة MBC MASR 2، بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية.