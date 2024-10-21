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الرياضة - 11:52 - سمير محمود عثمان: هدف بيراميدز بمرمى الزمالك تسلل واضح - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:52 - سمير محمود عثمان: هدف بيراميدز بمرمى الزمالك تسلل واضح - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:52 - سمير محمود عثمان: هدف بيراميدز بمرمى الزمالك تسلل واضح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - كشف سمير محمود عثمان الخبير التحكيمي أن إلغاء هدف فريق بيراميدز عن طريق يوسف اوباما بمرمى الزمالك فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء قرار صحيح وتسلل واضح وفقا للقانون وهناك لاعبين من الزمالك في موقف التسلل وهذه الحالة.

وأوضح سمير محمود عثمان تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7:"أكرم توفيق لاعب الأهلي كان يستحق الحصول على إنذار ثاني والطرد أثناء مواجهة سيراميكا هذة الحالة الوحيدة في تلك اللقاء".

وعلق سمير محمود عثمان على تصريحات مسئولى بيراميدز والزمالك عقب الهجوم على حكام اللقاء:"من العيب وميصحش كدا هذه التصريحات وهل يجوز هجوم بعض الحكام على لاعب او مدرب ومن يرغب فى الحكام الأجانب يقوم بإحضارهم بنفسه لإدارة المباريات".

أشار سمير محمود عثمان:"أمين عمر حكم جيد والأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بنهائى السوبر المحلى يوم الخميس المقبل".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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