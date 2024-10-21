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وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة العالم للبادل بالمتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

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وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة العالم للبادل بالمتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة العالم للبادل بالمتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:47 صباحاً -  افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطولة العالم للبادل التي أقيمت في المتحف المصري الكبير، بحضور أولى مباريات البطولة التي شملت مباراة استعراضية لأبطال العالم في رياضة البادل تنس.


شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، من بينهم  وروب ميتشل، ممثل الاتحاد الدولي للبادل، وأحمد الغتوري، رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل، بالإضافة إلى قيادات وزارة الشباب والرياضة وسفراء الدول المشاركة.

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أكد الدكتور أشرف صبحي: "أن استضافة مصر لبطولة العالم للبادل في هذا الموقع التاريخي الرائع يعزز من مكانتنا كوجهة رياضية عالمية. إن هذه البطولة تمثل فرصة فريدة للترويج للسياحة الرياضية، إلى جانب نشر رياضة البادل التي تشهد نموًا سريعًا في مصر والعالم. المباراة الاستعراضية لأبطال العالم تعكس مستوى المنافسة العالية التي نشهدها في هذه الرياضة، ونسعى دائمًا لدعم وتطوير مثل هذه الفعاليات بما يعزز دور الرياضة في التنمية المجتمعية."

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 وأكد الوزير أن تنظيم البطولة في المتحف المصري الكبير يبرز التقاء الرياضة مع الثقافة والتاريخ، مشيرًا إلى أهمية استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في تعزيز مكانة مصر على الخريطة الدولية، وتقديم صورة إيجابية عن قدرات مصر التنظيمية في استضافة مثل هذه الفعاليات.

 

بطولة العالم للبدل تنس

تعد بطولة العالم للبدل حدث الرياضية دورا بارزا حيث يشارك فيها نخبة من اللاعبين العالميين وتستمر منافساتها على مدار عده ايام في أجواء تنافسية رياضيه عالميه مما يعزز من فرص تبادل الثقافات بين الدول المشاركة.


الجدير بالذكر أن البطولة تقام على ملاعب نادي نيو جيزة بمدينة السادس من أكتوبر  خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر الجاري

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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