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استقبال حافل لبعثة الأهلي بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة اليد - أخبار كلمتك

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استقبال حافل لبعثة الأهلي بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة اليد - أخبار كلمتك

استقبال حافل لبعثة الأهلي بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:30 صباحاً - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد "رجال وسيدات" النادى الأهلى  ، برئاسة مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي إلى القاهرة منذ قليل، بعد خوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية والتي استضافتها مدينة العيون بالمغرب في الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وكان في استقبال البعثة بمطار القاهرة محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، اللذين حرصا  على تهنئة البعثة بالتتويج ببطولة إفريقيا للأندية للرجال.

 

وتوج فريق رجال يد الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية للمرة الثانية علي التوالي بعد الفوز على فلاورز البنيني بنتيجة 43-22 في المباراة النهائية.

وحصد فريق سيدات يد الأهلي الميدالية البرونزية ضمن منافسات البطولة بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي بنتيجة 31-22.

‏‎ ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.
‏‎ وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏ نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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