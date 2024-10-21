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الزمالك يخوض تدريبات استشفائية بعد التأهل لنهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الزمالك يخوض تدريبات استشفائية بعد التأهل لنهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

الزمالك يخوض تدريبات استشفائية بعد التأهل لنهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:53 صباحاً -  يخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، تدريبات استشفائية فقط في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.


وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات، على أن يواصل الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء استعدادًا لمباراة نهائي كأس السوبر المحلي المقرر لها يوم 24 من الشهر الجاري على ملعب محمد بن زايد.
وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة   التي أقيمت بينهما أمس باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه  الأهلي.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

 

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الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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