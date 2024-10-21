الرياضة - 10:29 - مصدر يكشف لـ«الأسبوع» سبب عقوبة كهربا واستبعاده من معسكر الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - كهربا.. أعلن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، صباح اليوم، عودة لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي، و خصم مليون جنية من مستحقاته المالية، نظراً لما بدر منه عقب مباراة أمس أمام سيراميكا.

سبب عقوبة كهربا واستبعاده من معسكر الأهلي

وعلمت كلمتك من مصدر داخل النادي الأهلي أن سبب توقيع عقوبة مالية كبيرة على محمود عبد المنعم كهربا واستبعاده من معسكر الأحمر، بعد اعتراضه بشكل غير لائق على مارسيل كولر المدير الفني.

وجاء اعتراض كهربا على كولر بعد استبعاده من مباراة أمس أمام سيراميكا كليوباترا، دون مشاركته، وهو ما جعل اللاعب يغضب ويعترض بشكل غير لائق في غرفة الملابس أمام اللاعبين، وهو ما جعل محمد رمضان يتخذ قرار سريع ضد اللاعب.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويُعد مساء الخميس المقبل، الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، هو موعد مباراة الأهلي والزمالك، وذلك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، على أن تحتضن أرضية ستاد «محمد بن زايد» تلك المواجهة النارية بين القطبين العريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

وتُنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، عبر شاشة قناة أون سبورتس المفتوحة، وكذلك قناة MBC MASR 2، بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية.