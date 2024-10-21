مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

"دينزل واشنطن" ينضم لطاقم عمل فيلم BlackPanther3 - أخبار كلمتك

"دينزل واشنطن" ينضم لطاقم عمل فيلم BlackPanther3 - أخبار كلمتك

أنباء عن نقل اللواء ١٣٥ من المنطقة العسكرية الاولى إلى هذه المحافظة و بن سلمان يعلق - أخبار كلمتك

أنباء عن نقل اللواء ١٣٥ من المنطقة العسكرية الاولى إلى هذه المحافظة و بن سلمان يعلق - أخبار كلمتك

توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شكوتها من قلة العمل.. عفاف مصطفى تنتهي من تصوير فيلم «الدشاش» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شكوتها من قلة العمل.. عفاف مصطفى تنتهي من تصوير فيلم «الدشاش» - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يكرم 3 معلمات أثناء زيارته لمدارس بكرداسة ‏وبولاق الدكرور - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يكرم 3 معلمات أثناء زيارته لمدارس بكرداسة ‏وبولاق الدكرور - أخبار كلمتك

قبل بدء الحجز.. تعرف على آلية اختيار الفائزين في شقق الإسكان الاجتماعي - أخبار كلمتك

قبل بدء الحجز.. تعرف على آلية اختيار الفائزين في شقق الإسكان الاجتماعي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: قمة الرياض أسفرت عن آلية سداسية لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: قمة الرياض أسفرت عن آلية سداسية لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

2 مليار و43 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة من يناير إلى سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

2 مليار و43 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة من يناير إلى سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 10:29 - مصدر يكشف لـ«الأسبوع» سبب عقوبة كهربا واستبعاده من معسكر الأهلي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:29 - مصدر يكشف لـ«الأسبوع» سبب عقوبة كهربا واستبعاده من معسكر الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:29 - مصدر يكشف لـ«الأسبوع» سبب عقوبة كهربا واستبعاده من معسكر الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - كهربا.. أعلن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، صباح اليوم، عودة لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي، و خصم مليون جنية من مستحقاته المالية، نظراً لما بدر منه عقب مباراة أمس أمام سيراميكا.

سبب عقوبة كهربا واستبعاده من معسكر الأهلي

وعلمت كلمتك من مصدر داخل النادي الأهلي أن سبب توقيع عقوبة مالية كبيرة على محمود عبد المنعم كهربا واستبعاده من معسكر الأحمر، بعد اعتراضه بشكل غير لائق على مارسيل كولر المدير الفني.

محمود عبد المنعم كهربا

وجاء اعتراض كهربا على كولر بعد استبعاده من مباراة أمس أمام سيراميكا كليوباترا، دون مشاركته، وهو ما جعل اللاعب يغضب ويعترض بشكل غير لائق في غرفة الملابس أمام اللاعبين، وهو ما جعل محمد رمضان يتخذ قرار سريع ضد اللاعب.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويُعد مساء الخميس المقبل، الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، هو موعد مباراة الأهلي والزمالك، وذلك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

لاعبو الزمالك

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، على أن تحتضن أرضية ستاد «محمد بن زايد» تلك المواجهة النارية بين القطبين العريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

وتُنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، عبر شاشة قناة أون سبورتس المفتوحة، وكذلك قناة MBC MASR 2، بالإضافة إلى قناة أبو ظبي الرياضية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق