مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الجدول الكامل لعروض أفلام الدورة الـ 45 - أخبار كلمتك

"دينزل واشنطن" ينضم لطاقم عمل فيلم BlackPanther3 - أخبار كلمتك

"دينزل واشنطن" ينضم لطاقم عمل فيلم BlackPanther3 - أخبار كلمتك

أنباء عن نقل اللواء ١٣٥ من المنطقة العسكرية الاولى إلى هذه المحافظة و بن سلمان يعلق - أخبار كلمتك

أنباء عن نقل اللواء ١٣٥ من المنطقة العسكرية الاولى إلى هذه المحافظة و بن سلمان يعلق - أخبار كلمتك

توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

توقعات باجواء شديدة البرودة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شكوتها من قلة العمل.. عفاف مصطفى تنتهي من تصوير فيلم «الدشاش» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شكوتها من قلة العمل.. عفاف مصطفى تنتهي من تصوير فيلم «الدشاش» - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يكرم 3 معلمات أثناء زيارته لمدارس بكرداسة ‏وبولاق الدكرور - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يكرم 3 معلمات أثناء زيارته لمدارس بكرداسة ‏وبولاق الدكرور - أخبار كلمتك

قبل بدء الحجز.. تعرف على آلية اختيار الفائزين في شقق الإسكان الاجتماعي - أخبار كلمتك

قبل بدء الحجز.. تعرف على آلية اختيار الفائزين في شقق الإسكان الاجتماعي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: قمة الرياض أسفرت عن آلية سداسية لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: قمة الرياض أسفرت عن آلية سداسية لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

2 مليار و43 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة من يناير إلى سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

2 مليار و43 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة من يناير إلى سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة نوتينجهام فورست ضد كريستال بالاس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة نوتينجهام فورست ضد كريستال بالاس - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة نوتينجهام فورست ضد كريستال بالاس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:24 صباحاً - ترتيب الدوري الإنجليزي، تختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بين نوتينجهام فورست ضد كريستال بالاس في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

وكان ليفربول، استعاد صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر سيتي، وذلك بعد الفوز الريدز على تشيلسي ضمن الجولة الثامنة ووصوله للنقطة 21.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة نوتينجهام فورست ضد كريستال بالاس

1- ليفربول 21 نقطة
2- مانشستر سيتي 20 نقطة
3- آرسنال 17 نقطة
4- أستون فيلا 17 نقطة
5- برايتون 15 نقطة
6- تشيلسي 14 نقطة
7- توتنهام هوتسبير 13 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
9- فولهام 11 نقطة
10- بورنموث 11 نقطة
11- مانشستر يونايتد 11 نقطة
12- نوتينغهام فورست 10 نقاط
13- برينتفورد 10 نقاط
14- ليستر سيتي 9 نقاط
15- وست هام يونايتد 8 نقاط
16- إيفرتون 8 نقاط
17- إبسويتش تاون 4 نقاط
18- كريستال بالاس 3 نقاط
19- ساوثهامتون  نقطة واحدة
20- وولفرهامبتون  نقطة واحدة
 


جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق