تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:24 صباحاً - السوبر المصري، حقق الأهلي فوزا مستحقا على نظيره سيراميكا 2-1 في نصف نهائي كأس السوبر المصري، ليضرب موعدا ثأريًا مع غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية للبطولة، والمقامة حاليا بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان الزمالك حقق الفوز في نصف نهائي البطولة على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

وسيلتقي قطبا الكرة المصرية في المباراة النهائية بكأس السوبر المصري لموسم 2024 - 2025 يوم الخميس المقبل في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد، لحسم أولى ألقاب الموسم المحلي.

وتستعرض كلمتك في السطور التالية تاريخ الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

الأهلي تأهل لنهائي السوبر المصري 18 مرة قبل النسخة الحالية، وتوج باللقب 14 مرة، فيما تأهل الزمالك لنهائي السوبر 12 مرة، وتوج باللقب 4 مرات فقط

فريق الأهلي، كلمتك

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

إلتقى الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري ثماني مرات وجاءت نتائجها كالتالي:

2003: الأهلي (3-1) الزمالك (ركلات جزاء) بعد تعادل سلبي

2008: الأهلي 2-0 الزمالك

2014: الأهلي (5-4) الزمالك (ركلات ترجيح) بعد تعادل سلبي

2015: الأهلي – 2 الزمالك

2016: الأهلي (1-3) الزمالك (ركلات ترجيح) بعد تعادل سلبي

2019: الأهلي 3-2 الزمالك

2020: الأهلي (3-4) الزمالك (ركلات ترجيح) بعد تعادل سلبي

2022: الأهلي 2-0 الزمالك

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