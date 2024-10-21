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سابالينكا تخطف صدارة تصنيف التنس العالمي من شفيونتيك - أخبار كلمتك

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سابالينكا تخطف صدارة تصنيف التنس العالمي من شفيونتيك - أخبار كلمتك

سابالينكا تخطف صدارة تصنيف التنس العالمي من شفيونتيك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:01 صباحاً - التنس، خطفت البيلاروسية أرينا سابالينكا، صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس من نظيرتها البولندية إيجا شفيونتيك، في التصنيف الصادر صباح اليوم الإثنين.

جاء ذلك في ظل العروض القوية التي تقدمها البيلاروسية على الملاعب الصلبة في الأونة الأخيرة، التي كللتها بالتتويج بألقاب ووهان وأمريكا المفتوحة وسينسيناتي.

كما عادت الروسية داريا كاساتكينا لقائمة العشر الأول بارتقائها مركزين لتتواجد في التصنيف التاسع عالميا، مستفيدة من تتويجها أمس بلقب نينجبو، في الوقت الذي تراجعت فيه الأمريكية دانيلي كولينز، مركزين لتتواجد في التصنيف 11 عالميا.


 قائمة المصنفات العشر الأوائل للتنس عالميا

1- أرينا سابالينكا: 9,706 نقطة

2- إيجا شفيونتيك: 9,665 نقطة

3- كوكو جوف: 5,963 نقطة

4- جيسيكا بيجولا: 5,785 نقطة

5- إيلينا ريباكينا: 5,471 نقطة

6- جاسمين باوليني: 5,144 نقطة

7- كينوين جينج: 4,480 مقطة

8- إيما نافارو: 3,698 نقطة

9- داريا كاساتكينا: 3,500 نقطة

10- بياتريز حداد مايا: 3,194 نقطة

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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