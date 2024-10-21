الرياضة - 09:50 - التشكيل المتوقع لمباراة العين ضد الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:50 صباحاً - العين ضد الهلال.. استقر البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام العين الإماراتي اليوم الأثنين الموافق 21 من أكتوبر 2024، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في تحقيق الفوز لمواصلة طريق الانتصارات، ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بسبب النتائج الإيجابية وسيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاستمرار في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام العين في دوري أبطال آسيا للنخبة

وجاء تشكيل الهلال المتوقع على النحو التالي..

تشكيل الهلال المتوقع أمام العين في دوري أبطال آسيا للنخبة في حراسة المرمى راغد النجار في خط الدفاع جواو كانسيلو علي البليهي كاليدو كوليبالي رينان لودي في خط الوسط روبن نيفيز سيرجي سافيتش ماركوس ليوناردو سالم الدوسري في خط الهجوم مالكوم ألكسندر ميتروفيتش

وعلى الوجه الآخر يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي للفوز متسلحاً بعامل الأرض والجمهور، وسيحاول الخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق، تساعده في تحسين وضعه في جدول الترتيب، والدخول إلى مراكز التأهل.

تشكيل العين المتوقع أمام الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة

وجاء تشكيل العين المتوقع على النحو التالي..

تشكيل العين المتوقع أمام الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة في حراسة المرمى خالد عيسى في خط الدفاع إريك يورجينس دي مينيزيس كوامي أوتون فابيو كاردوسو بندر الأحبابي في خط الوسط بارك يونج وو عبد الكريم تراوري كاكو ماتياس بالاسيوس في خط الهجوم ماتيو سانابريا سفيان رحيمي

موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تقام مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي اليوم الأثنين الموافق 21 من أكتوبر 2024، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة.

وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الثامنة بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس والتي خصصت مجموعة من القنوات لنقل دوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

وتذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.