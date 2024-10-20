الرياضة - 08:55 - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. تعادل درامي يحسم الشوط الأول «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:55 مساءً - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. حسم التعادل الإيجابي المثير الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام سيراميكا كليوباترا، بهدف لكل فريق وذلك ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات.

أهداف مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري اليوم

- ومع بداية المواجهة وفي الثانية 11 نجح الجناح طاهر محمد طاهر في منح الأهلي التقدم مع سريعًا للغاية، ليضع اسمه في كتب تاريخ السوبر المصري مسجلًا أسرع هدف في تاريخ البطولة.

- ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة فقط، وذلك عن طريق الجنوب إفريقي والوافد الجديد لكتيبة أيمن الرمادي فخري لاكاي.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بصفته بطلًا للدوري المصري الممتاز.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، عقب موسمًا صعبًا وطويلًا نجحت كتيبة كولر في حسمه من أنياب بيراميدز الذي تصدر المسابقة لوقت طويل.

بينما يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري هذا الموسم، بصفته بطلًا لكأس الرابطة المصرية، بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف.

تشكيل الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

تشكيل الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري اليوم في حراسة المرمى مصطفى شوبير في خط الدفاع يحيى عطية الله ياسر إبراهيم رامي ربيعة عمر كمال عبد الواحد في خط الوسط أكرم توفيق إمام عاشور كريم نيدفيد مجدي أفشة في خط الهجوم طاهر محمد طاهر بيرسي تاو

تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا على النحو التالي