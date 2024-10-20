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الرياضة - 08:55 - سجل وصنع.. محمد صلاح يقود ليفربول لعبور تشيلسي في الدوري الإنجليزي «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:55 - سجل وصنع.. محمد صلاح يقود ليفربول لعبور تشيلسي في الدوري الإنجليزي «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - سجل وصنع.. محمد صلاح يقود ليفربول لعبور تشيلسي في الدوري الإنجليزي «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:55 مساءً - ليفربول ضد تشيلسي.. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، الفوز أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف، بقيادة محمد صلاح، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

وانطلقت مباراة ليفربول ضد تشيلسي، في الدوري الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «آنفيلد» معقل رفقاء محمد صلاح.

هدف محمد صلاح مع ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم

- وجاء هدف الشوط الأول الوحيد لصالح فريق ليفربول، عن طريق النجم الدولي المصري محمد صلاح، وذلك في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، ليتقدم بها الريدز على ضيفه البلوز.

- وأدرك فريق تشيلسي التعادل عن طريق النجم السنغالي جاكسون، وذلك في الدقيقة 48 من زمن شوط اللقاء الثاني، ليدرك التعادل للبلوز.

- ونجح كورتيس جونز في منح التقدم لصالح فريق ليفربول وذلك عند الدقيقة 51 من زمن شوط المباراة الثاني، عقب تمريرة سحرية من النجم محمد صلاح.

ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مباراة تشيلسي وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 21 نقطة من 8 مباريات خاضها الريدز في «البريميرليج» حتى الآن، بواقع 7 انتصارات وتعادل وحيد.

محمد صلاح نجم ليفربول

بينما حل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ضيفًا على ليفربول، وهو في جعبته 14 نقطة من 8 مباريات خاضها البلوز في البريميرليج حتى الآن، يحتل بهم المركز السادس، بواقع 4 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي

تشكيل ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي
في حراسة المرمى كيليهير
في خط الدفاع آندي روبيرتسون فيرخل فان دايك إبراهيما كوناتي ترينت ألكسندر أرنولد
في خط الوسط لويس دياز كورتيس جونز دومنيك سوبوسولاي ريان جرافينبرخ
في خط الهجوم جودي جاكبو محمد صلاح
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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