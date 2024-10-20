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السوبر المصري، الأهلي وسيراميكا يتعادلان 1-1 في شوط أول مثير (صور) - أخبار كلمتك

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السوبر المصري، الأهلي وسيراميكا يتعادلان 1-1 في شوط أول مثير (صور) - أخبار كلمتك

السوبر المصري، الأهلي وسيراميكا يتعادلان 1-1 في شوط أول مثير (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:54 مساءً - تعادل فريق سيراميكا كليوباترا أمام النادي الأهلي بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المصري. 

 سجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

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تشكيل الأهلي  أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى:  شوبير 

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم  وعمر كمال 

خط الوسط:إمام عاشور وكريم نيدفيد وأكرم توفيق 

الهجوم: أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر 

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تشكيل سيراميكا أمام الأهلي 


فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - احمد بلحاج -  احمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - احمد هاني - إبراهيم محمد - جاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يشارك سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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