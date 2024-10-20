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صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور) - أخبار كلمتك

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صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور) - أخبار كلمتك

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:44 مساءً - فاز فريق ليفربول على نظيره تشيلسي بنتيجة 2-1 في  المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب "الأنفيلد" في قمة منافسات الجولة الثامنة.

وافتتح محمد صلاح التهديف لليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 29 قبل أن يتعادل جاكسون لتشيلسي في الدقيقة 48 وعاد ليفربول ليتقدم مجددا في الدقيقة 51 عن طريق جونز من صناعة الفرعون المصري.

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تشكيل ليفربول أمام تشيلسي 

وجاء تشكيل ليفربول أمام تشيلسي كالتالي:

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ترتيب ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 

ويحتل ليفربول بتلك النتيجة صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، في حين يتوقف  رصيد تشيلسي  عند 14 نقطة في المركز السادس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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