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الرياضة - 08:32 - جماهير الزمالك بعد التأهل لنهائي السوبر المصري: «حي حي دور الأهلي جاي» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:32 - جماهير الزمالك بعد التأهل لنهائي السوبر المصري: «حي حي دور الأهلي جاي» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:32 - جماهير الزمالك بعد التأهل لنهائي السوبر المصري: «حي حي دور الأهلي جاي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:32 مساءً - احتفل الدولي المصري ولاعب نادي الزمالك أحمد مصطفى زيزو، مع جماهير القلعة البيضاء، بالصعود لنهائي بطولة السوبر المصري عقب فوز الفارس الأبيض على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتغنت جماهير الزمالك بعبارة «حي حي الأهلي دوره جي» وردد زيزو خلفهم فى إشارة للمباراة المحتملة فى النهائي بين الزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، حال تخطى الأحمر سيراميكا كليوباترا في اللقاء الثاني من نصف نهائي البطولة والذى يقام في وقت لاحق اليوم.

وحرصت جماهير الزمالك باستاد آل نهيان على الاحتفال مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وطالبت الجماهير من لاعبيها مواصلة الانتصارات في المباراة النهائية من أجل حصد البطولة، وتعاهد اللاعبون للجماهير بتحقيق اللقب.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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