الرياضة - 08:24 - أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على ليجانيس في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:24 مساءً - قلب أتلتيكو مدريد تأخره بهدف إلى فوز 3 /1 على ضيفه ليجانيس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة الذي سيواجه إشبيلية في وقت لاحق من اليوم الأحد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليجانيس عند ثماني نقاط في المركز السابع عشر.

وتقدم ليجانيس في الدقيقة 34 عن طريق يفان نيو، وأدرك أتلتيكو مدريد التعادل بهدف أحرزه ألكسندر سورلوث في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 81 سجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، فيما عاد سورلوث ليسجل الهدف الثاني له والثالث لأتلتيكو في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.