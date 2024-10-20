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الرياضة - 08:24 - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. طاهر محمد يمنح الأحمر التقدم سريعًا «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:24 - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. طاهر محمد يمنح الأحمر التقدم سريعًا «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:24 - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. طاهر محمد يمنح الأحمر التقدم سريعًا «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:24 مساءً - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. منح طاهر محمد طاهر التقدم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تُجرى حاليًا، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات.

أهداف مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري اليوم

- ومع بداية المواجهة نجح الجناح طاهر محمد طاهر في منح الأهلي التقدم مع الدقيقة الأولى من زمن شوط اللقاء الأول.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بصفته بطلًا للدوري المصري الممتاز.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، عقب موسمًا صعبًا وطويلًا نجحت كتيبة كولر في حسمه من أنياب بيراميدز الذي تصدر المسابقة لوقت طويل.

الأهلي

بينما يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري هذا الموسم، بصفته بطلًا لكأس الرابطة المصرية، بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف.

تشكيل الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

تشكيل الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري اليوم
في حراسة المرمى مصطفى شوبير
في خط الدفاع يحيى عطية الله ياسر إبراهيم رامي ربيعة عمر كمال عبد الواحد
في خط الوسط أكرم توفيق إمام عاشور كريم نيدفيد مجدي أفشة
في خط الهجوم طاهر محمد طاهر بيرسي تاو

تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا على النحو التالي

تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في السوبر المصري اليوم
في حراسة المرمى محمد بسام
في خط الدفاع عبد الرحمن بودي رجب نبيل أحمد رمضان بيكهام عبد الله مجدي
في خط الوسط محمود زلاكة محمد عادل إسلام عيسى أحمد بلحاج
في خط الهجوم أحمد القندوسي فخري لاكاي
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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