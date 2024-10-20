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الرياضة - 08:24 - مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر في السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:24 - مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر في السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:24 - مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر في السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:24 مساءً - بث مباشر مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر 2024، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، والذي يقام في دولة الإمارات العربية.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بصفته بطلًا للدوري المصري الممتاز.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، عقب موسمًا صعبًا وطويلًا نجحت كتيبة كولر في حسمه من أنياب بيراميدز الذي تصدر المسابقة لوقت طويل.

بينما يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري هذا الموسم، بصفته بطلًا لكأس الرابطة المصرية، بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف.

قائمة الأهلي في السوبر المصري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - أشرف داري - يحيى عطية الله - كريم الدبيس - محمد عبد الله.

في خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - بيرسي تاو - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - مصطفى أبوالخير.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - وسام أبوعلى - سمير محمد.

قائمة سيراميكا كليوباترا للسوبر المصري

في حراسة المرمى: محمد بسام - محمود كوكو - علي الجابري - إسلام ريشه.

في خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - سعد سمير - عبد الله مجدي - عبد الرحمن بودي - جاستس أرثر - أحمد رمضان بيكهام - أحمد عابدين - حسين السيد - محمد فايز.

في خط الوسط: محمود زلاكه - أيمن موكا - أحمد بلحاج - أحمد القندوسي - إبراهيم محمد - إسلام عيسى - محمد صادق - محمد عادل - محمد رضا - حسين حسني - عمرو قلاوة - نور علاء.

في خط الهجوم: فخري لاكاي - جون إيبوكا - مرون عثمان - عباس كيوني.

بث مباشر لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

ويُعد مساء اليوم الأحد، الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري، هو موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري بالإمارات هذا الموسم 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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