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غزل المحلة يتعاقد مع مدافع بيراميدز لمدة 3 سنوات - أخبار كلمتك

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غزل المحلة يتعاقد مع مدافع بيراميدز لمدة 3 سنوات - أخبار كلمتك

غزل المحلة يتعاقد مع مدافع بيراميدز لمدة 3 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:23 مساءً - أعلن نادي غزل المحلة التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن صميدة مدافع نادي بيراميدز، بصفة نهائية ولمدة 3 سنوات مقبلة لتدعيم خط دفاع زعيم الفلاحين في الدوري الممتاز. 

وأعلن غزل المحلة عن الصفقة في بيان رسمي جاء كالتالي: وقع اللاعب عبد الرحمن صميدة مدافع نادي بيراميدز على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة لمدة 3 سنوات. 

وأضاف “صميدة البالغ من العمر 21 عامًا يعتبر واحدا من أفضل المدافعين الواعدين في الدوري المصري، وكان معارًا لنادي الداخلية الموسم الماضي، وقدم معهم أداءً مميزًا للغاية، الأمر الذي جعل أكثر من ناد يرغب في التعاقد معه إلا أن رغبة اللاعب للانضمام لغزل المحلة حسمت الأمور”.

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غزل المحلة يتعاقد مع الإيفواري عبد العزيز كوليبالي 

وكان قد أعلن نادي غزل المحلة التعاقد مع اللاعب الإيفواري عبد العزيز كوليبالي، لاعب أكاديمية رايت تو دريم الغانية بصفة نهائية ولمدة 5 سنوات مقبلة. 

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وكشف غزل المحلة عن تفاصيل الصفقة في بيان رسمي جاء كالآتي:

 وقع اللاعب عبد العزيز كوليبالي على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة لمدة ٥ سنوات كوليبالي يعتبر أحد أهم أكاديمية مواهب رايت تو دريم العالمية.

وأضاف " تنافس على ضم اللاعب عدد كبير من الأندية إلا أن العلاقة المتميزة بين مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم وأكاديمية رايت تو دريم حسمت الصفقة لمصلحة غزل المحلة.

وأكمل "  يلعب كوليبالي في مركزي الظهير الأيمن والظهير الأيسر، وجاء التعاقد معه ضمن خطة مجلس الإدارة في دعم الفريق بالمواهب الشابة وإعداد جيل قوى من اللاعبين الواعدين.

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غزل المحلة يعلن إصابة لاعب الفريق بتمزق في السمانة 

وقال الدكتور خالد الجميزي طبيب الفريق الأول بنادي غزل المحلة إن الأشعة التي أجريت على اللاعب أسامة النجار أكدت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة السمانة للساق اليمني.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن التدريبات بسبب الإصابة لمدة أسبوعين،  ويبدأ اللاعب العلاج الطبيعي والتأهيل من الغد تحت إشراف الجهاز الطبي لغزل المحلة.

 

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غزل المحلة يتعادل مع الجونة

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه أحمد عيد عبد الملك مع نظيره الجونة بنتيجة 1ـ1 في اللقاء الودي الذي جمع بينهم في ختام معسكر زعيم الفلاحين بالقاهرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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