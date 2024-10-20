نيس يتعادل مع نانت 1/1 في الدوري الفرنسي بمشاركة مصطفى وعبدالمنعم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:23 مساءً - انتهت مباراة نانت ضد نيس وبمشاركة مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم، بنتيجة 1/1، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الأحد، على ملعب لا البوجوار، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

سجل ماتيس أبلين هدف نانت في الدقيقة 67، وتعادل إيفان جويساند لفريق نيس في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق نانت المركز التاسع برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يأتي نيس في المركز الثامن بنفس الرصيد، لكن بفارق الأهداف.

تشكيل نيس أمام نانت

تشكيل نانت ضد نيس

مباراة نيس وباريس سان جيرمان

وتعادل فريق نيس الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبدالمنعم، مع نظيره باريس سان جيرمان، في آخر اللقاءات، بهدف لمثله في على ملعب "أليانز ريفييرا" في إطار لقاءات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي، موسم 2024/25.

سجل هدف نيس اللاعب علي العبدي في الدقيقة 39 من تصويبة ارتطمت في نونو مينديز مدافع باريس قبل أن تسكن شباك دوناروما.

وفي الشوط الثاني نجح باريس سان جيرمان في إدراك التعادل ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة.

مباراة ليون ونانت

وفي آخر اللقاءات، حقق فريق ليون الفوز على ضيفه نانت بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب جروباما ستاديوم، في إطار لقاءات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

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