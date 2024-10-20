اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين - أخبار كلمتك

البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

نيس يتعادل مع نانت 1/1 في الدوري الفرنسي بمشاركة مصطفى وعبدالمنعم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نيس يتعادل مع نانت 1/1 في الدوري الفرنسي بمشاركة مصطفى وعبدالمنعم - أخبار كلمتك

نيس يتعادل مع نانت 1/1 في الدوري الفرنسي بمشاركة مصطفى وعبدالمنعم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:23 مساءً - انتهت مباراة نانت ضد نيس وبمشاركة مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم، بنتيجة 1/1، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الأحد، على ملعب لا البوجوار، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

سجل ماتيس أبلين هدف نانت في الدقيقة 67، وتعادل إيفان جويساند لفريق نيس في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق نانت المركز التاسع برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يأتي نيس في المركز الثامن بنفس الرصيد، لكن بفارق الأهداف.

تشكيل نيس أمام نانت

b311715839.jpg

تشكيل نانت ضد نيس

581eea85d6.jpg

مباراة نيس وباريس سان جيرمان

وتعادل فريق نيس الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبدالمنعم، مع نظيره باريس سان جيرمان، في آخر اللقاءات، بهدف لمثله في على  ملعب "أليانز ريفييرا" في إطار لقاءات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي، موسم 2024/25.

سجل هدف نيس اللاعب علي العبدي في الدقيقة 39 من تصويبة ارتطمت في نونو مينديز مدافع باريس قبل أن تسكن شباك دوناروما.

وفي الشوط الثاني نجح باريس سان جيرمان في إدراك التعادل ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة.

مباراة ليون ونانت

وفي آخر اللقاءات، حقق فريق ليون الفوز على ضيفه نانت بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب جروباما ستاديوم، في إطار لقاءات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق