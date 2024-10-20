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الرياضة - 08:16 - ناصر منسي: نسعى لإسعاد جماهير الزمالك بتحقيق لقب السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:16 - ناصر منسي: نسعى لإسعاد جماهير الزمالك بتحقيق لقب السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - ناصر منسي: نسعى لإسعاد جماهير الزمالك بتحقيق لقب السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:16 مساءً - أعرب ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك عن سعادته بالفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، والتأهل للمباراة النهائية.

وتابع اللاعب:" الحمد لله على الفوز، والحكم ظلمنا باحتساب ركلة جزاء لبيراميدز، ونجحنا في تحقيق الفوز، وأشكر جماهير الزمالك التي ساندتنا".

وأضاف ناصر منسي: "نسعى لإسعاد الجماهير بتحقيق الفوز بالمزيد من البطولات في الفترة المقبلة، وسنغلق ملف مباراة بيراميدز ونبدأ التركيز في اللقاء النهائي من أجل التتويج بالبطولة".

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي وسيراميكا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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