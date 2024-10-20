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الرياضة - 08:16 - تن هاج مدرب مانشستر يونايتد: علينا التحسن قبل مواجهة فنربخشة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:16 - تن هاج مدرب مانشستر يونايتد: علينا التحسن قبل مواجهة فنربخشة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - تن هاج مدرب مانشستر يونايتد: علينا التحسن قبل مواجهة فنربخشة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:16 مساءً - رفض الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، الانجراف وراء مشاعر الفرح بعد الفوز على برينتفورد أمس السبت ببطولة الدوري الإنجليزي، لكنه اعترف بأن ذلك منح للفريق شعورا بالتحسن قبل مواجهة فنربخشة التركي ومدربه البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو في بطولة الدوري الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، أن مانشستر يونايتد أنهى خمس مباريات بدون فوز في "أولد ترافورد" أمس السبت، بعدما تغلب على برينتفورد الذي تقدم بهدف مدافعه إيثان بيوك في الوقت الذي كان فيه مدافع الفريق دي ليخت يتلقى العلاج خارج الملعب.

وكان ذلك فوزا مهما بالنسبة للمدرب تن هاج، في ظل الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها، ليتحول الاهتمام الآن إلى المباراة التي ستقام في تركيا، حيث سيحاول الفريق الانطلاق مجددا في مشاركته ببطولة الدوري الأوروبي، حينما يواجه فناربخشة.

وأضاف: "الفوز دائما ما يعزز ثقتك بنفسك، المزيد من الإيمان بقدراتنا سيجلب الثقة".

وتابع مدرب مانشستر يونايتد: "يمكن أن تؤدي بشكل جيد للغاية مثلما فعلنا في بداية الموسم، لقد حافظنا على نظافة شباكنا وصنعنا الفرص لكن حينما لا تسجل ولا تفوز فبالتأكيد يشعر الجميع بالاحباط".

وأوضح: "لكن بالطبع حينما تؤدي بذلك الشكل وتفوز فإن ذلك يحسن المزاج العام".

وقال تن هاج: "لكن ذلك مجرد فوز وهذا ما علينا أن نفكر به وأن نعلم أن علينا الفوز في كل مباراة".

وأضاف: "لذلك هناك 24 ساعة فقط لنتقدم للخطوة المقبلة وهذا سيعزز ثقتنا".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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