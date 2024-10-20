الرياضة - 08:16 - عبد الله السعيد يكشف سر فوز الزمالك على بيراميدز في السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:16 مساءً - أبدى عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بتحقيق الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال عبد الله السعيد بعد المباراة: "الحمد لله على الفوز، خضنا مباراة صعبة أمام فريق كبير يضم لاعبين مميزين، ولكن الزمالك كان في حالة تركيز للمنافس وهذه سمة الفرق الكبيرة".

وأضاف اللاعب قائلاً: "كانت لدينا ثقة في أنفسنا من أجل العودة في المباراة، لأن هذه سمة الفرق الكبيرة، والجهاز الفني يعمل على تحقيق التماسك في الملعب في المباريات الكبرى".

واختتم السعيد تصريحاته قائلاً: "سعداء بالفوز ولكن علينا الأن التركيز والاستعداد لمباراة النهائي".

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي وسيراميكا.