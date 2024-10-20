الرياضة - 08:16 - هدف محمد صلاح يمنح ليفربول التقدم ضد تشيلسي في الشوط الأول «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:16 مساءً - ليفربول ضد تشيلسي.. تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في الشوط الأول أمام تشيلسي، بهدف محمد صلاح، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

وانطلقت مباراة ليفربول ضد تشيلسي، في الدوري الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «آنفيلد» معقل رفقاء محمد صلاح.

هدف محمد صلاح مع ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم

- وجاء هدف الشوط الأول الوحيد لصالح فريق ليفربول، عن طريق النجم الدولي المصري محمد صلاح، وذلك في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، ليتقدم بها الريدز على ضيفه البلوز.

ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مباراة تشيلسي وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 18 نقطة من 7 مباريات خاضها الريدز في «البريميرليج» حتى الآن، بواقع 6 انتصارات وتعادل وحيد.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على ليفربول، وهو في جعبته 14 نقطة من 6 مباريات خاضها البلوز في البريميرليج حتى الآن، يحتل بهم المركز السادس، بواقع 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي