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الرياضة - 08:16 - أول تعليق من جوميز بعد تأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:16 - أول تعليق من جوميز بعد تأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - أول تعليق من جوميز بعد تأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:16 مساءً - قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إنه كما أكد بالأمس أن لقاء بيراميدز سيكون غاية في الصعوبة، وشدد على أن كلا الفريقين عمل على غلق المساحات.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "ارتكبنا خطأ كبير استغله فريق بيراميدز وسجل هدف التقدم".

وقال: "لم نلعب مباراة سهلة، وكان لقاء صعب أمام منافس صعب جداً، واعتمدنا في بعض الأحيان الضغط وسنحت لنا فرصتين لم نحسن استغلالهما بعد التعادل".

ووجه جوميز التهنئة للاعبي بيراميدز والمدير الفني على المباراة الكبيرة، وشدد على أنه سعيد بأداء فريقه وتحقيق الفوز في المباراة.

وتابع قائلاً: "نسعى لتجهيز عمر جابر للمباراة النهائية، وسيتم متابعة حالة نبيل عماد دونجا لمعرفة موقفه من اللحاق باللقاء المقبل من عدمه".

وأضاف المدير الفني: "هناك بعض اللاعبين الجدد دخلوا المباريات مع الفريق، وباقي اللاعبين سيتواجدون بمرور الوقت في المباريات".

وأوضح أن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق مثلما حدث في لقاء بيراميدز، وشدد على أن الزمالك تدريب جيداً على ركلات الترجيح ونجح في تسجيل الخمس ركلات".

وأوضح المدير الفني أنه تحدث مع أحمد محمود بشأن عدم مشاركته في مباراة اليوم، وشدد على أنه من الممكن أن يغير في التشكيل خلال النهائي.

وأضاف أن زياد كمال يتواجد مع الفريق منذ الموسم الماضي، ولكنه دخل مع الفريق بمرور الوقت، وأكد أن شيكابالا شارك في مباراة اليوم لأنه ليس أسطورة النادي، ولكنه أفضل حالياً من الناحية البدنية، ودفع به لأنه كان يرغب في الدفع بلاعب يستحوذ على الكرة ويستغل المساحات في خط دفاع بيراميدز.

واختتم جوميز قائلاً: "الزمالك يخوض مبارياته من أجل الفوز، ويرغب في التتويج ببطولة السوبر المحلي".

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي وسيراميكا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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