الرياضة - 08:16 - طاهر محمد يسجل أسرع هدف في تاريخ كأس السوبر المصري «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:16 مساءً - كتب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، اليوم الأحد، وذلك بعد تسجيله هدفًا في شباك فريق سيراميكا كليوباترا.

واحتاج طاهر محمد طاهر 10 ثواني فقط لتسجيل هدف الأهلي الأول أمام سيراميكا كليوباترا، ليحرز بذلك أسرع هدف في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري.

تشكيل الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - احمد بلحاج - أحمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكي.